Германия

Берлинцев хватило только на один тайм игры с чемпионом Германии.

Матч против Герты на выезде ожидался тяжелым для Баварии. И в первом тайме все ожидания оправдались: берлинцы традиционно плотно играли в обороне, практически не позволяя создавать опасных моментов у ворот Руне Ярстейна.

Ошибка случилась только один раз, когда Роберт Левандовски после паса Ивана Перишича проткнул мяч мимо Ярстейна, но и мимо ворот тоже. Были еще удары Филиппе Коутиньо и Перишича, но в обеих случаях мяч летел во вратаря. У Герты же можно вспомнить только неточный удар головой в исполнении Дэви Зельке.

Насколько хорошо действовала оборона Герты в первом тайме, настолько же плохо все оказалось в тайме втором. Худо-бедно берлинцы удержали ничейный счет до 60-й минуты, а затем… подача, скидка Перишича, гол Мюллера.

Прошло три минуты, и мяч во второй раз побывал в воротах Ярстейна. К счастью для Герты, судья зафиксировал фол в атаке со стороны Роберта Левандовски и взятие ворот не засчитал.

Однако уже на 72-й минуте случился фол в защите – Клюнтер уложил на газон Леона Горецку при подаче углового. Левандовски с точки был безжалостен, забив свой 20-й мяч в Бундеслиге и догнав в бомбардирской гонке Тимо Вернера из РБ Лейпциг.

Через три минуты Горецка организовал еще один гол. Леон нашел передачей Тиаго Алькантару, и тот мощно пробил под перекладину ворот берлинцев.

Совсем все неприлично стало, когда Иван Перишич перепрыгнул всех и отправил мяч в ворота после навеса Томаса Мюллера.

Паскаль Кепке мог забить гол престижа, но Мануэль Нойер был против, потянув мяч в нижнем углу после удара с ближнего расстояния.

Бавария вышла на вторую строчку Бундеслиги и устремила взоры на Лейпциг, который опережает ее на четыре очка. 25 января мюнхенцы сыграют против Шальке, а Герта в тот же день встретится с Вольфсбургом.

Герта – Бавария 0:4

Голы: Мюллер, 60, Левандовски, 73 (с пенальти), Алькантара, 76, Перишич, 84.

Герта: Ярстейн – Клюнтер, Бойята, Торунарига, Платтенхардт – Лукебакио (Кепке, 82), Дарида (Вольф, 68), Аскасибар, Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 82) – Зельке.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис (Даяку, 80) – Горецка, Алькантара – Мюллер (Гнабри, 87), Коутиньо (Кюизанс, 83), Перишич – Левандовски.

Предупреждения: Дарида, Ярстейн, Бойята – Павар.