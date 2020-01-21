Германия

Мюнхенцы хотят усилить линию обороны игроком Реала.

Бавария находится на продвинутой стадии переговоров по правому защитнику Реала Альваро Одриосоле, сообщает Bild.

Речь идет об арендном соглашении до конца сезона. По информации источника, Одриосола не принимал участие в последней тренировке Реала и уже находится на пути в Мюнхен для прохождения медицинского обследования.

Альваро Одриосола перебрался в стан мадридцев летом 2018 года за 30 миллионов евро. С того момента защитник провел 27 поединков, в которых отметился голом и десятью результативными передачами.

Напомним, что помимо мюнхенцев в аренде Одриосолы были заинтересованы Севилья и Атлетик.