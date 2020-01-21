Мюнхенцы хотят усилить линию обороны игроком Реала.
АЛЬВАРО ОДРИОСОЛА, ФОТО GETTY IMAGES
21 января 2020, 15:03
Бавария находится на продвинутой стадии переговоров по правому защитнику Реала Альваро Одриосоле, сообщает Bild.
Речь идет об арендном соглашении до конца сезона. По информации источника, Одриосола не принимал участие в последней тренировке Реала и уже находится на пути в Мюнхен для прохождения медицинского обследования.
Альваро Одриосола перебрался в стан мадридцев летом 2018 года за 30 миллионов евро. С того момента защитник провел 27 поединков, в которых отметился голом и десятью результативными передачами.
Напомним, что помимо мюнхенцев в аренде Одриосолы были заинтересованы Севилья и Атлетик.