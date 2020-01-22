Германия

Голкипер Шальке намерен стать основным вратарем в течении нескольких сезонов.

Вратарь Александр Нюбель летом присоединится к Баварии на правах свободного агента, где ему предстоит бороться за место в основе с Мануэлем Нойером.

"В среднесрочной перспективе Алекс хочет вытеснить Нойера", — рассказал агент игрока Штефан Бекс в интервью 11Freunde.

"Если он переходит в Баварию, он хочет играть. Нойер – футболист мирового класса, но каждому новичку мюнхенцев приходится бороться за место в основе с таким. Так же было и у Йозуа Киммиха, и у Альфонсо Дэвиса. Посмотрим через три года, правильный ли выбор сделал Нюбель".

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