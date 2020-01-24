Германия

Завершился матч 19-го тура чемпионата Германии между Боруссией Дортмунд и Кельном.

На своем поле "шмели" принимали "козлов" в очередном туре чемпионата Германии и добились нужного результата.

Уже на первой минуте поединка голом отличился Геррейру с передачи Санчо.

Кельн сделал попытку вернуться в игру, однако вышедший на замену Холанд оформил дубль и лишил "козлов" даже теоретических шансов на то, чтобы добыть очки в этой игре.

Боруссия Д – Кельн 5:1

Голы: Геррейро, 1, Ройс, 29, Санчо, 48, Холанд, 78, 87 – Ут, 64

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканжи – Хакими, Брандт, Витсель, Геррейро – Т. Азар (Холанд, 65), Ройс (Дауд, 80), Санчо (Рейна, 89)

Кельн: Хорн – Эхизибуэ (Модест, 74), Борнов, Чичос, Каттенбах – Шкири, Эктор – Тильманн (Каинц, 46), Ут (Рексбейчай, 80), Якобс – Кордоба

Предупреждения: Витсель – Борнов.

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