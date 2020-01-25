Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает забивать за клуб.
Эрлинг Холанд, Getty Images
25 января 2020, 00:01
В рамках 19-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд на своем поле принимала Кельн.
На 65-й минуте игры Эрлинг Холанд вышел на замену вместо Торгана Азара. Уже спустя 13 минут форвард забил гол, а позже – оформил дубль.
Таким образом, на счету Холанда пять голов в двух матчах за "шмелей". Для этого ему понадобилось 61 минута на поле.
Кроме того, норвежец – первый футболист в истории Бундеслиги, которому покорилось данное достижение.
Напомним, что в это трансферное окно Холанд пополнил состав Боруссии Д из РБ Зальцбурга за 20 миллионов евро.
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