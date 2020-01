В рамках 19-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд на своем поле принимала Кельн.

На 65-й минуте игры Эрлинг Холанд вышел на замену вместо Торгана Азара. Уже спустя 13 минут форвард забил гол, а позже – оформил дубль.

Таким образом, на счету Холанда пять голов в двух матчах за "шмелей". Для этого ему понадобилось 61 минута на поле.

Кроме того, норвежец – первый футболист в истории Бундеслиги, которому покорилось данное достижение.

5️⃣ — Erling Haaland has spent only an hour on the BL pitches after today and has already scored his fifth BL goal. He is the first player in BL history to score five goals across his first two BL appearances. #BVB #Bundesliga