В рамках 19-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд на своем поле принимала Кельн.

На 65-й минуте игры Эрлинг Холанд вышел на замену вместо Торгана Азара. Уже спустя 13 минут форвард забил гол, а позже – оформил дубль.

Таким образом, на счету Холанда пять голов в двух матчах за "шмелей". Для этого ему понадобилось 61 минута на поле.

Кроме того, норвежец – первый футболист в истории Бундеслиги, которому покорилось данное достижение.

Напомним, что в это трансферное окно Холанд пополнил состав Боруссии Д из РБ Зальцбурга за 20 миллионов евро. 

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