Германия

Главный тренер Баварии высказался накануне матча против Шальке.

Ханси Флик прокомментировал игру Шальке и ожидания от очного противостояния, а также отметил, что принимать решение о включении Одриосолы в состав будет непосредственно перед матчем. Кроме того, тренер Баварии считает, что нужно отталкиваться лишь от своей игры.

"Я был очень впечатлен тем, как активно они действовали в матче с Гладбахом. Тем, как они оказывали давление на соперника, как искусно они разыгрывали атакующие комбинации. В итоге они одержали заслуженную победу. Нас ждет очень тяжелый матч.

Роль преследователя? Мы не должны смотреть на конкурентов. Все жаждут успеха и хотят и в этому году стать чемпионами. Мы должны настроиться на то, чтобы в каждом матче показывать хорошую игру. Тогда, как и в прошлые годы, судьба чемпионства будет зависеть только от нас.

Одриосола? Решение по его участию в матче я приму непосредственно перед его началом. Благодаря его подписанию у нас будет больше вариантов для формирования состава, он добавит нам гибкости", — приводит слова Ханси Флика официальный сайт мюнхенцев.

Матч Бавария — Шальке состоится в субботу, 25 января, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.