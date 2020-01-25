Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура Бундеслиги между Айнтрахтом и РБ Лейпцигом.
амаду айдара, getty images
25 января 2020, 15:45
Айнтрахт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Роде, Соу, Костич — Гачинович — Дост
Запасные: Реннов, Йовелич, Камада, Хасебе, да Коста, Дурм, Кор, Силва, Пасиенсия
РБ Лейпциг: Гулачи — Лаймер, Мукиэле, Упамекано, Хальстенберг — Айдара, Адамс — Забитцер, Нкунку, Вернер — Шик
Запасные: Мвого, Поульсен, Форсберг, Ильзанкер, Лукман, Вольф, Ампаду, Краусс
Матч Айнтрахт — РБ Лейпциг начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.