Айнтрахт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Роде, Соу, Костич — Гачинович — Дост

Запасные: Реннов, Йовелич, Камада, Хасебе, да Коста, Дурм, Кор, Силва, Пасиенсия

РБ Лейпциг: Гулачи — Лаймер, Мукиэле, Упамекано, Хальстенберг — Айдара, Адамс — Забитцер, Нкунку, Вернер — Шик

Запасные: Мвого, Поульсен, Форсберг, Ильзанкер, Лукман, Вольф, Ампаду, Краусс

Матч Айнтрахт — РБ Лейпциг начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.