Германия

Подопечные Юлиана Нагельсманна сделали подарок Баварии, уступив франкфуртскому Айнтрахту (0:2).

В рамках 19-го туре Бундеслиги франкфуртский Айнтрахт принимал лидера чемпионата РБ Лейпциг. Первые минуты матча проходили в сдержанной манере, команды присматривались друг к другу, после чего гости завладели инициативой. Вернер мог забить быстрый гол, пробив по воротам после паса Нкунку, но Трапп среагировал на этот удар и спас свою команду. После этого хозяева на некоторое время забрали мяч себе, но довольно быстро вернули его сопернику. "Быки" атаковали большими силами, что приводило к многочисленным ударом по воротам. Ближе к середине первого тайма отличиться могли Нкунку и Шик, но Трапп снова был надежен, справившись с ударами обоих.

Через несколько минут Нкунку совершил впечатляющий сольный проход, который должен был завершиться голом Вернера, но Тимо не успел к мячу после паса Кристофера. После этого острота у ворот Траппа перестала возникать, несмотря на то, что Лейпциг продолжал активно идти в атаку. Подопечным Юлиана Нагельсманна больше не удавалось вскрывать оборону соперника, посему и не возникали опасные моменты. Ближе всех к цели был Айдара, который решился на дальний удар по воротам, после которого мяч пролетел радом со штангой. Что касается Айнтрахта, то он так и не смог потревожить Гулачи в первой 45-минутке. Таким образом, команды обошлись без забитых голов в первой половине встречи.

После возобновления игры "орлы" стали демонстрировать более смелый и содержательный футбол. Благодаря этому им удалось повести в счете уже на 48-й минуте — Туре воспользовался отскоком мяча и от души выстрелил по воротам из-за пределов штрафной, у Гулачи не было шансов справиться с таким ударом — 1:0. Уже через три минуты Кости мог закрыть матч, вырвавшись на свидание с Гулачи, но сербу не удалось переиграть голкипера в ближнем бою. Через некоторое время гостям таки удалось прийти в себя, и они перебрались на чужую половину поля в поисках удачи.

Подопечные Нагельсманна атаковали большими силами, пытаясь как можно скорее вскрыть оборону соперника, однако та действовала достаточно надежно. Шик был наиболее заметной фигурой на поле, часто пробивая по воротам, но его удары не несли реальной угрозы для Траппа. Нагельсманн решил бросить в бой еще двух атакующих игроков, которые должны были помочь команде таки забить, но появление Поульсена и Лукмана по-настоящему не усилило Лейпциг.

В одном из эпизодов Вернер мог забить, воспользовавшись отскоком мяча в штрафной площади, но плохо распорядился своим шансом, нанеся неточный удар по воротам. Немного позднее возможность забить была у Форсберга, который заработал опасный штрафной и сам же нанес прямой удар, но и он оказался неточным. В концовке встречи "орлы" увели игру со своей половины поля и уверенно тянули время в ожидании финального свистка, настолько уверенно, что забили второй гол. Уже в компенсированное время Пасиенсия дождался забегания Костича и отдал пас ему под удар, а серб легко разобрался с Гулачи — 2:0. Как итог, Айнтрахт одержал героическую победу и ворвался в первую десятку. А вот Лейпциг оступился там, где этого не ожидали, предоставив Баварии возможность сократить отставание от "быков" до минимума.

В 20-м туре Айнтрахт сыграет с Фортуной, а РБ Лейпциг ожидает непростое противостояние с Боруссией М.

Айнтрахт - РБ Лейпциг 2:0

Голы: Туре, 48, Костич, 90+4

Айнтрахт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер (да Коста, 89), Роде, Соу, Костич — Гачинович (Кор, 90+2) — Дост (Пасиенсия, 77)

РБ Лейпциг: Гулачи — Адамс (Лукман, 71), Мукиэле, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер (Поульсен, 66), Айдара (Форсберг, 80) — Забитцер, Нкунку, Вернер — Шик

Предупреждения: Роде — Забитцер, Хальстенберг