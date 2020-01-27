Германия

Хоффенхайм без проблем разобрался с Вердером в очередном туре Бундеслиги.

В поединке 19-го тура чемпионата Германии Хоффенхайм отправился на выезд к Вердеру.

"Селяне" разобрались с бременцами, отправив в их ворота сразу три гола.

Обзор матча:

Вердер – Хоффенхайм 0:3

Голы: Классен, 65 (автогол), Баумгартнер, 79, Адамян, 83

Вердер: Павленка – Топрак, Фогт, Велькович (Писсаро, 82) – Битенкур, Эггештайн, Шахин (Бартельс, 66), Классен, Фридль – Сарджент (Осако, 66), Рашика

Хоффенхайм: Пентке – Пош, Хубнер, Акпогума – Кадерабек, Гриллитч, Руди, Цубер (Бебу, 73) – Крамарич, Даббур (Адамян, 60), Баумгартнер

Предупреждения: Классен, Фридль – Пош, Крамарич.

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