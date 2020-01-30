Германия

Польский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Форвард Милана и сборной Польши Кшиштоф Пьонтек стал игроком Герты, сообщил официальный сайт "старой дамы".

Сроки действия контракта и стоимость трансфера 24-летнего игрока не разглашаются. СМИ предполагали, что речь идет о сумме порядка 30 млн евро.

Пьонтек стал широко известен благодаря выступлениям за Дженоа в первой части сезона-2018/19. Он забил 19 голов в 21 матче и перебрался в Милан в январе 2019 года за 35 млн евро. На его счету 16 голов в 41 матче за "россонери" в Серии А, однако в этом сезоне он перестал быть важным игроком команды.

Также Кшиштоф является игроком сборной Польши. На его счету пять мячей в 10 играх за национальную команду.

Это уже не первый громкий трансфер берлинцев этой зимой: ранее Герта приобрела хавбека Лиона Люку Тусара, но оставила его в аренде во Франции до конца сезона.