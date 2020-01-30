Косоварский футболист продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Валон Бериша (справа), Фортуна
30 января 2020, 20:51
Полузащитник Лацио и сборной Косово Валон Бериша вторую часть нынешнего сезона проведет на правах аренды в Фортуне, сообщил официальный сайт немецкого клуба.
У Фортуны будет возможность выкупить Беришу по окончании сезона.
Уроженец Мальме выступал за Лацио последних полтора сезона, завоевав с "орлами" Кубок Италии. В первой части нынешней кампании косовар провел восемь поединков за Лацио, четыре из которых пришлись на Лигу Европы.
Валон стал первым подписанием Фортуны при новом тренере Уве Реслере, сменившем Фридхельма Функеля.