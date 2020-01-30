Германия

Косоварский футболист продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Полузащитник Лацио и сборной Косово Валон Бериша вторую часть нынешнего сезона проведет на правах аренды в Фортуне, сообщил официальный сайт немецкого клуба.

У Фортуны будет возможность выкупить Беришу по окончании сезона.

Уроженец Мальме выступал за Лацио последних полтора сезона, завоевав с "орлами" Кубок Италии. В первой части нынешней кампании косовар провел восемь поединков за Лацио, четыре из которых пришлись на Лигу Европы.

Валон стал первым подписанием Фортуны при новом тренере Уве Реслере, сменившем Фридхельма Функеля.