Германия

20-летний нападающий молодежной сборной Бразилии Матеус Кунья сменил РБ Лейпциг на Герту.

Матеус Кунья перебрался в Герту, сообщает официальный сайт берлинцев.

В рядах "старой дамы" Матеус заменил Дэви Зельке, который вернулся в Вердер на правах полуторагодичной аренды.

Кунья выступал за РБ Лейпциг с 2018 года. В 52 матчах за "быков" во всех турнирах Матеус забил 9 голов.

Отметим, что конкурировать за место в старте бразильцу придется с Лукебакио и Пьонтеком.

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