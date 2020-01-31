Германия

Немецкий нападающий перебрался в стан бременцев из Герты.

Вердер подписал Дэви Зельке на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт бременцев.

Вероятно, нападающему стало тесно в Берлине после перехода Кшиштофа Пьонтека, поэтому он вернулся из Герты в команду, где делал первые профессиональные шаги.

Аренда рассчитана на полтора сезона, выкуп станет обязательным "при определенных условиях".

25-летний Зельке сыграл 130 матчей в Бундеслиге за Вердер, Лейпциг и Герту, отметившись 27 голами.

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