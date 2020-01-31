Германия

Завершился матч 20-го тура чемпионата Германии между Гертой и Шальке.

Герта на своем поле принимала Шальке в очередном туре Бундеслиги. Команды не сумели выявить победителя, а первым появлением на поле отметился новичком берлинской команды Кшиштоф Пьонтек.

Тем не менее, выйдя на замену на 63-й минуте игры, поляк не сумел помочь своему клубу добыть победу.

Герта – Шальке 0:0

Герта: Ярстейн, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Боята, Дилросун, Аскасибар, Вольф (Пьонтек, 63), Груйич (Майер, 63), Лукебакио, Шелбред

Шальке: Нюбель, Очипка, Кабак, Настасич, Харит, Маскарель, Грегорич, Сердар (Шопф, 78), Раман (Матондо, 90), Маккенни (Тодибо, 90), Калиджури

Предупреждения: Очипка, Миттельштедт.