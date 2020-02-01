Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцатого тура немецкой Бундеслиги между РБ Лейпцигом и менхенгладбахской Боруссией.

Битва лидеров чемпионской гонки немецкой Бундеслиги ожидает нас в отчетном туре. Бавария уже успела сделать свой шаг, переиграв Майнц со счетом 3:1, после чего возглавила турнирную таблицу. Чем будут отвечать Менхенгладбах и Лейпциг? На помощь "Красным быкам" сегодня придет Эмиль Форсберг, который не попадал в "основу" со времен битвы в Дортмунде (3:3).

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер, Адамс — Забитцер, Нкунку, Форсберг — Вернер.

Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Лукман, Вольф, Шик, Ольмо, Краусс.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Крамер, Закария, Нойхаус — Хофманн — Плеа, Тюрам.

Запасные: Зиппель, Штробль, Херрманн, Рафаэль, Штиндль, Траоре, Джонсон, Эмболо.



Матч РБ Лейпциг — Боруссия М начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.