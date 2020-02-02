Эрлинг Холанд, Getty Images
02 февраля 2020, 01:55
В рамках 20-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия разгромила Унион Берлин (5:0). В этом поединке дубль оформил Эрлинг Холанд, забив голы на 18-й и 76-й минутах встречи.
"Забить перед домашними трибунами – это фантастика. Фантастическое чувство, которое я ранее не испытывал".
"Мои одноклубники на должном уровне. Мне все проще и проще. Я не думал о том, чтобы забивать так много голов. Я наслаждаюсь этим. Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью и делаю то, что делаю. Еще много работы впереди", — приводит слова Эрлига Хоанда официальный сайт Бундеслиги.
В текущем сезоне Холанд провел три матча за "шмелей" и отличился семью голами.
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