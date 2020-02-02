Германия

Форвард Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд — о своих забитых голах.

В рамках 20-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия разгромила Унион Берлин (5:0). В этом поединке дубль оформил Эрлинг Холанд, забив голы на 18-й и 76-й минутах встречи.

"Забить перед домашними трибунами – это фантастика. Фантастическое чувство, которое я ранее не испытывал".

"Мои одноклубники на должном уровне. Мне все проще и проще. Я не думал о том, чтобы забивать так много голов. Я наслаждаюсь этим. Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью и делаю то, что делаю. Еще много работы впереди", — приводит слова Эрлига Хоанда официальный сайт Бундеслиги.

В текущем сезоне Холанд провел три матча за "шмелей" и отличился семью голами.

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