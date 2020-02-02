Германия

Завершился матч 20-го тура чемпионата Германии между Кельном и Фрайбургом.

Кельн отправил четыре гола в ворота Фрайбурга и без проблем добыл победу в очередном туре Бундеслиги.

Кельн – Фрайбург 4:0

Голы: Борнов, 29, Кордоба, 55, Эхизибуэ, 90+1, Якобс, 90+2

Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Борнов, Чичос, Каттенбах (Шмитц, 46) – Шкири, Эктор – Дрекслер (Каинц, 89), Ут, Якобс – Кордоба (Теродде, 81)

Фрайбург: Шволов – Гульде, Кох, Хайнц – Шмид, Хаберер (Вальдшмидт, 46), Хефлер, Гюнтер – Квон, Петерсен (Шалаи, 68), Холер

Предупреждения: Якобс, Кордоба, Ут – Хефлер.

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