Германия

Football.ua подводит итоги 20-го тура чемпионата Германии.

В очередной раз на полях немецкой Бундеслиги сменился лидер. Бавария в прошедшем туре одержала победу в шестом туре кряду и впервые за долгое время возглавила турнирную таблицу. Лейпциг сумел избежать поражения в игре против Гладбаха, Боруссия Д вновь разгромила своего соперника, Хоффенхайм приблизился к зоне еврокубков и многое другое.

20-й тур:

Бавария забралась на пьедестал, Холанд ставит рекорды

Как же долго мюнхенцы были в роли догоняющих в текущем сезоне чемпионата Германии. Со старта турнира "красные" погрязли в своих проблемах, а борьбу за первое место в первой половине сезона Бундеслиги вели Лейпциг и Гладбах. Но как только конкуренты начали терять очки, терпение болельщиков команды Флика было вознаграждено — положительная серия из побед конвертировалась в лидерство в таблице по итогам прошедшего тура. И на пути к этому было сломлено сопротивление Майнца.

На сегодняшний день "карнавальников" нельзя назвать соперником под стать Баварии даже и близко, ведь форма хозяев встречи довольно удручающая — Майнц проиграл два матча в Бундеслиге в новом году, добавив третий негативных результат по итогам игры с "красными". Теперь же "карнавальники" расположились лишь на одно место выше зоны вылета. В целом, матч продемонстрировал на практике нынешнее состояние команд — Бавария принялась разбирать своего соперника уже с первых минут.

Первый гол влетел в ворота хозяев уже на восьмой минуте — отличился Левандовски. Быстрый мяч оправдал свой эффект, и Майнц от удара оправиться не смог, пропустив тут же второй от Мюллера, записавшего свое имя на табло на 14-й минуте. К середине первого тайма баварцы и вовсе решили все вопросы об исходе игры, так как третий гол был забит на 26-й минуте усилиями Алькантары. Под экватор поединка Майнц, как оказалось, отметил свой гол престижа, а на этом все. Во втором тайме мюнхенцы сознательно отдали инициативу, засушив игру. "Карнавальники", хоть и пытались создать себе моменты, мастерства команде не хватило.

Кто также набрал крейсерский ход, так это Боруссия Д. "Шмели" в третьем поединке чемпионата Германии кряду забивают по пять голов. Сумасшедшая результативность обусловлена новичком команды — 19-летним норвежцем Эрлингом Холандом, который наколотил в трех своих стартовых поединках семь голов — не стоит говорить, что это стало новым рекордом Бундеслиги. Не пожалел молодой форвард очередного соперника дортмундцев — Унион.

Примечательно, что в первом круге чемпионата Германии берлинцы нанесли Боруссии первое поражение в сезоне, оформив себе параллельно первую победу в своей истории в Бундеслиге. Что сказать, Дортмунд отомстил сполна. Конечно, "железным" сложно даются матчи на выезде, тем более против такого соперника. Поэтому, хоть счет и 5:0, особого удивления он вызывать не должен — с атакой у хозяев все в порядке.

Распечатали ворота гостей игроки Дортмунда довольно быстро, ведь уже на 13-й минуте Санчо записал очередное результативное действие в сезоне. Через пять минут включился Холанд, точным ударом из-за пределов штрафной удвоив преимущество. Ко второму тайму Унион и вовсе посыпался — сил сдерживать черно-желтую машину оставалось все меньше, а про свои атаки речи и вовсе не шло. Как результат, после 68-й минуты берлинцы пропустили еще трижды, а финальный гол забил все тот же Холанд.

Гладбах ошеломляет Лейпциг, скучные нули на Олимпиаштадион имени Пьонтека

Матч тура, безусловно, состоялся на Ред Булл Арене, где Лейпциг, на тот момент возглавлявший турнирную таблицу, принимал Боруссию М, которая продолжает конкурировать за победу в Бундеслиге. Тем не менее, "быки" были очевидным фаворитом, и на то есть ряд причин. Во-первых, Гладбах отвратительно играет на выезде, теряя очки даже против средних команд — этот фактор и помешал команде Розе сохранить за собой лидерство по ходу первой половины сезона. Во-вторых, Лейпиц отлично выступает дома. Лишь Шальке удалось обыграть "быков" в родных стенах в текущем сезоне, а в остальном результаты практически стопроцентные.

Да, команда Нагельсманна в прошедшем туре проиграла на выезде проблемному Айнтрахту, но кто же не допускает осечек, верно? Но, как оказалось, Лейпциг продолжило лихорадить и в очной встрече против прямого конкурента. Или же, возможно, "жеребцы" сполна сделали вывод из своих выездных выступлений в текущем сезоне.

Со старта поединка Гладбах пошел вперед, и как бы "быки" не старались вернуть инициативу, стартовый моральный настрой был куда лучше у футболистов гостей. Затем последовал первый гол — на 24-й минуте отличился Плеа. Лейпциг сразу постарался огрызнуться, но Боруссия остудила пыл уже через 10 минут, забив второй гол. Только вот во втором тайме все повернулось в противоположное русло — Лейпциг напрочь смял своего оппонента. На старте второй половины серьезную ошибку допустил Зоммер, позволив сократить отставание хозяев. Затем на 61-й минуте Плеа заработал на ровном месте две желтые, а на 89-й минуте хозяева таки додавили гостей. Счет 2:2 — ничья, которая оказалась в пользу Баварии.

Автору лично довелось побывать на поединке Герта — Шальке, и если предматчевая атмосфера и атмосфера на стадионе вполне передавали дух Бундеслиги, то увиденное на поле отдаленно было похоже на то, что мы привыкли видеть на футбольных полях Германии. На устах футбольного Берлина в тот вечер было лишь имя Кшиштофа Пьонтека, который довольно-таки неожиданно перебрался в Герту из Милана. Его ждали все и выход форварда на поле сопровождался особым вдохновением. Тем более, на 63-ю минуту, когда поляк вошел в игру, команды продолжали играть в безрезультативный и скучный футбол.

Оба коллектива отвечали атакой на атаку, но только после 20-й минуты дело начало доходить до ударов в сторону ворот, а первый серьезный момент был создан усилиями Шальке на 45-й минуте. Берлинцы могли открыть счет на 47-й минуте, реализовав Шелбред выход один на один с Нюбелем. Затем игра вновь засушилась, вышел Пьонтек, дважды пробив в сторону ворот "синих", затем два момента создали Шальке, неплохой финальный удар на 90-й минуте сделал Миттельштадт, и на том и разошлись.

Если с Шальке все понятно — команда будет бороться за зону Лиги чемпионов — то за Гертой стоит внимательно наблюдать, ведь берлинцы потратили больше всех в трансферное окно и, вероятно, команду в будущем ждут значительные изменения.

Хоффенхайм совершил победный камбэк, Кельн продолжает сметать соперников

Поединок на ПреЗеро Арене был важен и интересен, так как между собой играли команды, которые остаются прямыми конкурентами за зону еврокубков. К самому матчу коллективы подошли в боевом настроении — Хоффе ранее на выезде комфортно обыграл Вердер, а леверкузенцы в 2020 году отпраздновали две победы кряду, крупно обыграв Фортуну и Падерборн. К слову, в первой половине чемпионата очная встреча на БайАрене завершилась со счетом 0:0. То, что подобный результат не повторится, "фармацевты" дали понять на 11-й минуте, когда Диаби открыл счет.

Байер в целом был острее в течение всей встречи. Команда Боша продолжала создавать момент за моментом даже после того, как хозяева сравняли счет на 23-й минуте. Если бы гости забили три или четыре гола — это было бы вполне логично. Только вот реализация была явно не на стороне Байера. Хоффе, сдержав штурм, постепенно подобрались к воротам леверкузенцев, выйдя вперед на 65-й минуте. После этого пыл Байера вовсе осел, и команда реальной угрозы воротам Пентке больше не несла, и в добавок доиграв матч в меньшинстве с 92-й минуты.

Отметим, что Кельн хоть и добывает победы одну за другой, в прошлом туре свои пять голов от Боруссии Д они все же получили — тех попробуй сейчас остановить. Тем не менее, пять побед в последних шести поединках — это великолепный результат для команды, которая практически всю первую половину сезона провела в зоне вылета. Фрайбург стал очередным коллективом, чье сопротивление "козлы" удачно сломили.

"Грифы" ударно выступали в чемпионате до нового года, борясь за зону еврокубков, но, похоже, скромная команда Штрайха возвращается с небес на землю, отставая от шестого места уже на пять очков. Тем более, что в Кельне гости не сумели ничего продемонстрировать. Хозяева на кураже нанести в сторону ворот Фрайбурга 24 удара, девять из которых в створ. С результативностью также все отлично — четыре из девяти ударов удалось конвертировать в голы. Как результат, "козлы" уже на шесть очков опережают зону переходных матчей и на семь — зону вылета.

Одной строкой:

Вольфсбург разгромил Падерборн. "Черно-синие" достойно боролись против "волков", забив дважды и играя с 33-й минуты в меньшинстве, но гостям вполне удалось сломить сопротивление, забив по два гола в каждом из таймов.

Вердер вновь проиграл. Проблемы бременцев продолжаются, и на этот раз "зеленые" потерпели поражение в стенах Аугсбурга, который наконец отпраздновал победу после трех поражений кряду.

Фортуна при новом тренере разошлась миром с Айнтрахтом. Реслер принялся спасать "красных", которые находятся в зоне вылета, сыграв первый матч со счетом 1:1 с "орлами", которые пребывают в хорошей форме.

Таблица: