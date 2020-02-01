Германия

Берлинцы существенно укрепили состав команды этой зимой.

Берлинская Герта заплатила за четверых футболистов 78 млн евро – больше всех среди европейских клубов в это трансферное окно, согласно данным портала Transfermarkt.

Берлинцы купили нападающих Кшиштофа Пьонтека (Милан, 27 млн евро) и Матеуса Кунью (РБ Лейпциг, 15 млн), а также хавбеков Люка Тусара (Лион, 25 млн), Сантьяго Аскасибара (Штутгарт, 11 млн). Отметим, что Тусар до конца сезона продолжит выступать за Лион на правах аренды.

Такая активность Герты объясняется появлением в клубе Ларса Виндхорста, купившего 49,9% акций за более, чем 200 млн евро. Он намерен серьезно укрепить команду, сделав ее одной из лучших в Германии.

Также в тройку главных покупателей вошли Наполи (65,5 млн евро) и Монако (62 млн).

Наибольший доход от трансферов получил лиссабонский Спортинг – 55 млн евро. Их все "львам" принес трансфер Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед.