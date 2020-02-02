Норвежский нападающий установил очередное достижение.
ЭРЛИНГ ХОЛАНД, ФОТО GETTY IMAGES
02 февраля 2020, 11:11
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд отметился дублем в воротах Униона, добавив еще два гола к имеющимся пяти.
Таким образом, норвежский форвард стал первым игроком в истории Бундеслиги, который смог отметиться семь раз за три первых матча, сообщает Opta.
В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 35 голов и 8 результативных передач в 25 поединках на клубном уровне.
Ранее стала известна клаусула 19-летнего нападающего, за которым вскоре может развернуться упорная борьба среди топ-клубов.