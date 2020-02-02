Германия

Норвежский нападающий установил очередное достижение.

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд отметился дублем в воротах Униона, добавив еще два гола к имеющимся пяти.

Таким образом, норвежский форвард стал первым игроком в истории Бундеслиги, который смог отметиться семь раз за три первых матча, сообщает Opta.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 35 голов и 8 результативных передач в 25 поединках на клубном уровне.

Ранее стала известна клаусула 19-летнего нападающего, за которым вскоре может развернуться упорная борьба среди топ-клубов.