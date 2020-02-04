Германия

Хорват не поможет мюнхенцам в ближайших матчах.

Крайний полузащитник Баварии Иван Перишич получил перелом лодыжки на тренировке, из-за чего игрок будет вынужден пропустить месяц.

Эту информацию подтвердил главный тренер мюнхенцев Ханси Флик:

"Иван получил перелом на внешней стороне лодыжки. Потребуется не менее четырех недель, и только тогда он сможет снова начать тренировочный процесс", — цитирует Флика Goal.

Ранее СМИ сообщали, что хорватский футболист травмировался после столкновения с новичком команды Альваро Одриосолой, который присоединился к "красным" из Реала на правах аренды.