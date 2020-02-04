Хорват не поможет мюнхенцам в ближайших матчах.
Иван Перишич, фото Бавария
04 февраля 2020, 16:45
Крайний полузащитник Баварии Иван Перишич получил перелом лодыжки на тренировке, из-за чего игрок будет вынужден пропустить месяц.
Эту информацию подтвердил главный тренер мюнхенцев Ханси Флик:
"Иван получил перелом на внешней стороне лодыжки. Потребуется не менее четырех недель, и только тогда он сможет снова начать тренировочный процесс", — цитирует Флика Goal.
Ранее СМИ сообщали, что хорватский футболист травмировался после столкновения с новичком команды Альваро Одриосолой, который присоединился к "красным" из Реала на правах аренды.