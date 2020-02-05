Германия

Нападающий Эрлинг Холанд снова отличился забитым голом за дортмундский клуб.

Поединок 1/8 Кубка Германии для Боруссии Дортмунд стал последним в этом турнире в текущем розыгрыше. "Шмели" вылетели из соревнования от Вердера.

Тем не менее, на 67-й минуте игры очередным голом отличился Эрлинг Холанд.

Таким образом, 19-летний футболист забил восемь голов в четырех первых матчах за клуб. Холанд – первый в истории футболист, кому удалось продемонстрировать такую результативность за какой-либо клуб Бундеслиги.

Напомним, что Холанд стал игроком Боруссии Д этой зимой, перейдя из РБ Зальцбурга.

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