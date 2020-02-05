Германия

Концовка поединка 1/8 финала Кубка Германии между Шальке и Гертой получилась очень напряженой.

Крайне неоднозначный эпизод случился на 100-й минуте кубкового матча между Шальке и Гертой. Игрок берлинцев Джордан Торунарига после подката в исполнении соперника вылетел за пределы поля. Затем тренер Шальке Давид Вагнер то ли попытался помочь игроку подняться, то ли наоборот, мешал (возможно, хотел задержать, понимая, что произойдет больше).

В любом случае, Торунарига после подката и контакта с Вагнером был взбешен достаточно, чтобы швырнуть оземь стоявший рядом ящик из-под воды.

За это футболист получил вторую желтую карточку и был удален, а Вагнер получил прямую красную.

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Отметим, что по словам капитана Герты Никласа Штарка Торунаригу по ходу матча оскорбляли с трибун на почве расизма. Игрок даже расплакался на поле.

Что касается самой игры, то Шальке проигрывал 0:2 к 39-й минуте, сравнял счет на 82-й, а победу вырвал в экстра-тайме благодаря голу Бенито Рамана на 115-й минуте – 3:2.