Германия

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Германии между Баварией и Хоффенхаймом.

В Мюнхене на Альянц-Арене состоялся поединок 1/8 финала Кубка Испании между Баварией и Хоффенхаймом.

Бавария — Хоффенхайм 4:3

Голы: Хюнер, 12, Мюллер, 20, Левандовски, 36, 80 — Боатенг, 8 (авт.), Даббур, 83, 90+2



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Одриосола, 83), Алаба, Дэвис — Киммих, Толиссо — Гнабри, Мюллер (Кюизанс, 81), Коутиньо — Левандовски (Зиркзее, 81).



Хоффенхайм: Пентке — Нордтвейт, Акпогума, Хюбнер — Кадержабек, Руди, Гриллич, Цубер — Бебу (Даббур, 61), Бруун Ларсен — Крамарич.



Предупреждения: Толиссо, Павар, Алаба — Нордтвейт

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