Германия

Менеджер "шмелей" — о норвежском форварде.

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр высказал свое мнение о нынешней форме нападающего команды Эрлинга Холанда.

"Я первый, кто знает, стоит ли ему играть с самого начала. Вы не знаете его пригодность, как я. Поэтому мы должны быть осторожны. Мы должны быть разумными".

"Конечно, я бы хотел, чтобы он играл во всех играх с первых минут, но мы все равно иногда должны быть осторожны с ним. Ему 19 лет, и речь идет о предсезонных и старых травмах", — цитирует Фавра Goal.

Напомним, что в кубковом матче против Вердера норвежский футболист установил очередной рекорд результативности.