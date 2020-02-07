Фанатам мюнхенцев не следует обращать внимания на слухи о возможном трансфере португальца.
Криштиану Роналду, Getty Images
07 февраля 2020, 20:14
Президент Баварии Герберт Хайнер исключил возможность трансфера нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Конечно, в прессе упоминают много имен, это понятно. Но Криштиану Роналду слишком старый для нас", — цитирует слова Хайнера о 35-летнем португальце AS со ссылкой на TZ.
Криштиану Роналду в нынешнем сезоне забил 22 гола и сделал три ассиста в 27 матчах за Ювентус во всех турнирах.
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