Германия

Фанатам мюнхенцев не следует обращать внимания на слухи о возможном трансфере португальца.

Президент Баварии Герберт Хайнер исключил возможность трансфера нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Конечно, в прессе упоминают много имен, это понятно. Но Криштиану Роналду слишком старый для нас", — цитирует слова Хайнера о 35-летнем португальце AS со ссылкой на TZ.

Криштиану Роналду в нынешнем сезоне забил 22 гола и сделал три ассиста в 27 матчах за Ювентус во всех турнирах.

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