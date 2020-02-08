Германия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Германии.

В поединке 21-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия отправится в гости к Байеру.

Некоторое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Люсьена Фавра. Так, коэффициент Parimatchhttp://gdeua.hit.gemius.pl/lshitredir/id=nAE7_Yw7MDfkVxcFmlFmC2ZWDfXZJOdExNe22B4YXQz.U7/fastid=jweyjdifgzhuosayaemwcpyzzxnm/stparam=xlrrhksumr/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=http://www.paripartner.com/C.ashx?btag=a_17806b_1001c_&affid=5170&siteid=17806&adid=1001&c=&utm_source=n55_17806&utm_medium=koef&utm_campaign=pdm на победу дортмундцев составляет 2,15, на ничью – 4, а на победу "фармацевтов" – 3,1.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся четырьмя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "2-й тайм: обе забьют - да". Коэффициент — 2,35.

Матч Байер — Боруссия Д начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.