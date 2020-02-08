Германия

Французский вингер вернулся после травмы и попадет в заявку на игру против "быков".

Кингсли Коман получил травму колена в поединке группового этапа против Тоттенхэма, но все-таки избежал серьезного повреждения крестообразных связок, которое могло завершить его карьеру.

Более того, французский вингер уже приступил к тренировкам и попадет в заявку на игру против РБ Лейпцига.

"Кингсли Коман будет снова в составе, мы все очень рады его возвращению. Вне заявки останутся только Никлас Зюле, Хави Мартинес и недавно травмировавшийся Иван Перишич", — сказал главный тренер Баварии Ханси Флик.

Начало матча запланировано на воскресенье, 9 февраля, в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.