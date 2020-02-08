Германия

Представляем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 21-го тура Бундеслиги Айнтрахт разгромил Аугсбург со счетом 5:0. Дублями в составе "орлов" отличились Тимоти Чендлер и Филип Костич, а еще один гол в свой актив записал Андре Силва.



Айнтрахт – Аугсбург 5:0

Голы: Чендлер, 37, 48, Андре Силва, 55, Костич, 89, 90.

Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам (Хасебе, 30), Хинтеррегер, Ндика – Чендлер, Ильзанкер, Гачинович (Роде, 67), Кор, Костич – Андре Силва (Пасиенсия, 84).

Аугсбург: Кубек – Едвай (Лихтштайнер, 74), Гоувелеув, Удохаи, Макс – Рихтер (Саренсен-Базее, 81), Хедира, Байер, Варгас – Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер.

Предупреждения: Ндика.

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