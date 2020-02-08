Германия

Действия тренера Шальке квалифицировали как помощь, а не насилие в отношении Джордана Торунариги.

Главный тренер Шальке Давид Вагнер сможет руководить "плутами" в следующем матче Кубка Германии, сообщил kicker. Красная карточка, полученная тренером в игре против Герты, отменена.

"Обвинения Давида Вагнера в неспортивном поведении признаны необоснованными. Его действия в отношении преисполненного эмоций Джордана Торунариги, на котором ранее сфолили, квалифицированы как помощь и забота. Игрок Герты подтвердил это", — заявил Ганс Лоренц, президент спортивного суда Немецкого футбольного союза.

"В действиях тренера Шальке также не было преступного прерывания игры, которая уже была прервана. Красная карточка стала причиной очевидной неправильной трактовки арбитра. Поэтому она отменена в соответствии с параграфом 13.2 процедурных правил НФС".

Соперник Шальке в следующем раунде Кубка Германии пока неизвестен.