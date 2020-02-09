Германия

Football.ua анонсирует центральный поединок 21-го тура Бундеслиги.

В центральном поединке 21-го тура чемпионата Германии Бавария в родных стенах примет Лейпциг. По итогам встречи в Бундеслиге может смениться лидер таблицы.

Бавария — Лейпциг

Воскресенье, 9 февраля, Альянс Арена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 1

По результатам прошедшего тура мюнхенцы наконец сумели перехватить лидерство в турнирной таблице. Команда Флика набрала крейсерский ход, добыв победы в шести последних поединках Бундеслиги. По итогу, Бавария вышла на первое место, но этому поспособствовали осечки конкурентов. Главным образом, Лейпцига. Если 2019 год "быки" уверенно завершили на первом месте, то после возобновления турнира подопечные Наггельсмана одержали три очка лишь в одном из трех поединков. Лейпциг довольно просто уступил на выезде Айнтрахту, вылетев от "орлов" и в кубковом поединке, а в прошедшем туре "быки" сумели спасти ничью в домашней игре против Гладбаха, для которого добыть очки на выезде еще та задача.

Отдельное преимущество Бавария будет иметь в том, что один из важнейших матчей второй половины сезона состоится в их родных стенах. В последней игре Бундеслиги "красные" на Альянц Арене не оставили шансов Шальке (5:0), а в Кубке Германии, хоть и не без проблем, но все-таки преодолели Хоффенхайм. Также можно обратиться к статистике, которая гласит, что мюнхенцы всегда побеждали "быков" на своем поле, а те, в свою очередь, не забили ни одного гола в выездных встречах против баварцев.

Тем не менее, списывать Лейпциг со счетов никак не стоит. Команда Нагельсманна демонстрирует невероятный прогресс в текущем сезоне, оставаясь одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Естественно, что "быков" никак нельзя назвать фаворитами, но даже ничейный результат вполне можно расценить как положительный. Победа Баварии, в свою очередь, позволит ей оторваться от конкурентов минимум на три очка.

Не сыграют: Мартинес, Перишич, Зюле — Конате, Орбан, Кампль