Германия

Завершились субботние матчи 21-го тура чемпионата Германии.

Вольфсбург и Фортуна победителя не выявили, Унион Берлин одолел на выезде Вердер, Хоффенхайм уступил Фрайбургу и другие матчи тура.

Вердер – Унион Берлин 0:2

Голы: Бюльтер, 52, 72

Вердер: Павленка – Топрак (Сарджент, 69), Фогт, Мойсандер – Битенкур, Эггештайн, Классен, Фридль – Осако (Писсаро, 77), Зельке (Бартельс, 69), Рашика

Унион Берлин: Гикевич – Хубнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Гентнер (Промель, 64), Андрих, Ленц – Малли (Ингвартсен, 63), Бюльтер (Райерсон, 89) – Андерссон

Предупреждения: Зельке, Топрак, Фогт, Фридль – Триммель, Промель, Андерссон.

Вольфсбург – Фортуна 1:1

Голы: Штеффен, 50 – Циммерманн, 13

Вольфсбург: Кастельс – Виллиам (Мбабу, 27), Кнохе, Понграчич, Руссийон – Гилавоги – Шлагер, Арнольд – Штеффен (Жоао Виктор, 74), Гинчек (Вегхорст, 46), Мехмеди

Фортуна: Кастенмайер – Айхан (Йоргенсен, 40), Хоффманн, Зуттнер – Циммерманн, Моралес, Бериша, Томми (Пледль, 74) – Хеннингс, Текпетей (Ампома, 61)

Предупреждения: … — Хоффманн

Удален: Понграчич, 48.

Герта – Майнц 1:3

Голы: Бойата, 84 – Куайсон, 17, 82, 90+4 (с пенальти)

Герта: Ярштайн – Вольф, Штарк (Лукебакио, 46), Бойата, Торунарига, Миттельштадт – Груич (Дилросун, 46), Аскасибар, Майер – Копке (Ибишевич, 72), Пьонтек

Майнц: Центнер — Сен Жюст, Брума, Ниахате – Баку, Мартинс, Озтунали, Латца (Кунде Малонг, 76), Бросински (Карикол, 66) – Салаи (Онисво, 81), Куайсон

Предупреждения: Аскасибар, Вольф, Бойата – Латца

Удален: Вольф, 89.

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Вальдшмидт, 40 (с пенальти)

Фрайбург: Шволов – Шмид, Кох (Гульде, 28), Хайнц, Гюнтнер – Хефлер, Абраши – Квон (Грифо, 83), Холер – Петерсен, Вальдшмидт (Хаберер, 72)

Хоффенхайм: Пентке – Пош (Бебу, 60), Бичаклич, Хубнер, Сков (Байер, 88) – Гриллитч – Руди (Ларсен, 82), Самассеку – Кадерабек, Даббур, Баумгартнер

Предупреждения: Холер, Хефлер, Абраши – Даббур, Руди, Хубнер.

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