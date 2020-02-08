Германия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч чемпионата Германии.

Боруссия Д гостит у Байре в рамках 21-го тура Бундеслиги. С первых минут в составе дортмундцев выйдет нападающий Эрлинг Холанд, а также новичок Эмре Джан.

Байер: Градецки — Л. Бендер, Тапсоба, Та, Синкгравен — С. Бендер — Беллараби, Хаверц, Амири, Диаби — Фолланд

Запасные: Озкан, Ломб, Венделл, Вайвзер, Станилевич, Драгович, Азхил, Аларио, Бейли

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Загаду — Джан, Витсель — Санчо, Брандт, Геррейру — Холанд

Запасные: Хитц, Шульц, Балерди, Пищек, Шмельцер, Гетце, Дауд, Азар, Рейна

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.