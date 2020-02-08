Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч чемпионата Германии.
ЭРЛИНГ ХОЛАНД, ФОТО GETTY IMAGES
08 февраля 2020, 18:52
Боруссия Д гостит у Байре в рамках 21-го тура Бундеслиги. С первых минут в составе дортмундцев выйдет нападающий Эрлинг Холанд, а также новичок Эмре Джан.
Байер: Градецки — Л. Бендер, Тапсоба, Та, Синкгравен — С. Бендер — Беллараби, Хаверц, Амири, Диаби — Фолланд
Запасные: Озкан, Ломб, Венделл, Вайвзер, Станилевич, Драгович, Азхил, Аларио, Бейли
Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Загаду — Джан, Витсель — Санчо, Брандт, Геррейру — Холанд
Запасные: Хитц, Шульц, Балерди, Пищек, Шмельцер, Гетце, Дауд, Азар, Рейна
Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.