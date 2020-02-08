Германия

Главный тренер Баварии дал комментарий накануне игры против "быков".

Ханси Флик считает, что не нужно акцентировать огромное внимание на игре с Лейпцигом, ведь команду далее ждут еще 13 поединков. Кроме того, тренер Баварии отдал должное Юлиана Нагельсманну.

"Многие относятся к этому матчу как к финалу, но я ничего не хочу об этом слышать. После нам предстоит еще 13 матчей и может много всего произойти. Нужно думать от матча к матчу, а не говорить, что этот матч является финалом. Мы все в предвкушении. Но это лишь один матч. Мы должны постараться победить.

Дуэль с Нагельсманном? Это не игра между двумя тренерами. Все решится на поле. Я очень ценю Юлиана. У него правильная философия, четкие представления о том, как его команда должна играть. Их результаты в текущем сезоне доказывают, что это команда топ-уровня. Независимо от последних матчей стоит признать, что у них очень высокий уровень. Для зрителей определенно это будет хорошая и интересная игра", — приводит слова Ханси Флика официальный сайт Баварии.

Начало матча запланировано на воскресенье, 9 февраля, в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.