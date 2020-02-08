Германия

Дортмундцы умудрились проиграть, дважды ведя в счете по ходу поединка.

В центральном поединке субботнего игрового дня Байер принимал на своем поле Боруссию Д. Дортмундцы пожаловали с неудержимым Холандом, а также отмечаем возвращение Эмре Джана, который проводил дебютный поединок за Боруссию против своей бывшей команды. У хозяев же, стоит сказать, в запасе остался Бейли.

С первых минут поединка команды задали высокий темп игры, который продержался порядка 10 минут, но стоящий момент возник уже ближе к середине тайма, когда Эрлинг Холанд вырвался на ударную позицию в чужой штрафной и пробил, но мяч угодил в голкипера. Ответная атака Байера увенчалась голом - Беллараби вывел Фолланда один на один, а тот не оставил шансов Бюрки. 1:0.

Однако "фармацевты даже толком не успели отпраздновать взятие ворот, как Боруссия заработала угловой и воспользовалась им — Санчо навесил, а Хуммельс отклеился от соперника и головой послал мяч в ворота. Байер снова создал опасный момент, после которого Диаби поразил ворота Бюрки, но гол был отменен из-за офсайда.

После получаса игры в центр внимания попал Эмре Джан, который роскошным дуаром с дальней дистанции попал точно в "девятку" ворот Байера. На этом команды вовсе не собирались останавливаться. Витсель ударом в одно касание послал мяч мимо цели из чужой штрафной после выверенной передачи Санчо.

Байер все-таки успел сравнять счет до перерыва - Та с трудом достал мяч и скинул его в центр, а оттуда Фолланд расстрелял ворота Бюрки. 2:2. Дортмундцы активно начали вторую половину игры и смогли забить — Хакими вернул мяч на Санчо в центр, а тот пробил в угол ворот, но гол не был засчитан из-за положения "вне игры".

Свой момент хозяева смогли создать в середине тайма - Кай Хаверц вывалился на свидание с Бюрки и пробивал без шансов для голкипера, но мяч угодил в штангу. И буквально сразу же Боруссия продолжила подтверждать старое футбольное правило на примере этого поединка - Хакими обыгрался с Санчо и покатил в штрафную на Геррейру, а португалец поразил дальний угол ворот. 2:3.

Казалось, что подопечные Люсьена Фавра уже не упустят три очка и вопрос о победителе — дело времени, но "фармацевты" выдали ударные несколько минут и перевернули ход поединка. Фолланд, казалось, вышел один на один, но защитник выбил мяч у него из-под ног, тем не менее, Бейли оказался первым на подборе и на точность пробил в дальний угол. 3:3.

Уже через несколько атак Синкгравен навесил с левого фланга, а Ларс Бендер головой переправил мяч в угол ворот. Такое развитие событий пошатнуло уверенность гостей, а замена Люсьена Фавра не смогли принести дивиденды. Финальный свисток арбитра зафиксировал зрелищный триумф леверкузенцев.

Байер - Боруссия Д 4:3

Голы: Фолланд, 20, 43, Бейли, 81, Бендер, 83 — Хуммельс, 22, Джан, 32, Геррейру, 65

Байер: Градецки — Л. Бендер, Тапсоба, Та, Синкгравен — С. Бендер — Беллараби (Вайзер, 46), Хаверц, Амири (Драгович, 89), Диаби (Бэйли, 71) — Фолланд

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи (Азар, 86), Хуммельс, Загаду — Джан (Гетце, 87), Витсель — Санчо, Брандт (Рейна. 46), Геррейру — Холанд

Предупреждения: Л. Бендер, Фолланд — Геррейру