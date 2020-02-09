Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской Баварией и РБ Лейпциг.

Сразу двух дебютантов основного состава готов задействовать главный тренер РБ Лейпциг в главном поединке тура Бундеслиги между его командой и мюнхенской Баварией на поле стадиона "Альянц Арена" в столице баварского региона Германии. Левый защитник Анхелиньо и фланговый нападающий Дани Ольмо впервые попали в стартовый состав "Красных быков" в чемпионате. Более того, для испанца это абсолютный дебют за РБ.

У Баварии, по сравнению с недавним матчем Кубка против Хоффенхайма, два изменения. Тиаго Алькантара и Леон Горецка дополнят Йосуа Киммиха в треугольнике в центре поля.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Мюллер, Горецка, Гнабри — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо — Забитцер, Лаймер, Адамс — Ольмо, Вернер, Нкунку.

Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Шик, Мукиэле, Ампаду.



Матч РБ Лейпциг — РБ Лейпциг начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.