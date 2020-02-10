Германия

"Шмели" отдадут футболиста лишь за приличную сумму.

Руководство Боруссии Д решило увеличить ценник на крайнего полузащитника команды Джейдона Санчо до 120 миллионов фунтов, сообщает Don Balon.

По данным источника, ранее дортмундцы были готовы продать 19-летнего английского футболиста за 100 миллионов фунтов, но форма игрока изменила мнение боссов клуба.

Отмечается, что на сегодняшний день главными претендентами на Санчо остаются Манчестер Юнайтед и Челси. Напомним, в текущем сезоне вингер уже забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что до статистических показателей полузащитника сумел приблизиться нападающий Барселоны Лионель Месси.