Германия

Тренер Айнтрахта может возглавить команду из Дортмунда.

Австрийский специалист Адольф Хюттер – один из вариантов замены Люсьену Фавру в дортмундской Боруссии, сообщает WAZ. При этом Боруссия еще не приняла решение по будущему Фавра.

Хюттер сумел зарекомендовать себя в Айнтрахте, сменив Нико Ковача перед стартом прошлого сезона. С ним франкфуртцы дошли до полуфинала Лиги Европы, где проиграли Челси по пенальти.

Прошлым летом франкфуртцы распродали свою атакующую линию – Луку Йовича (в Реал), Себастьяна Алле (Вест Хэм) и Анте Ребича (отправили в аренду в Милан). Нынешняя кампания складывается для Айнтрахта не лучшим образом – команда идет на 9-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

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