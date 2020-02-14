Германия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Германии.

В поединке 22-го тура чемпионата Германии Боруссия Д в родных стенах сыграет против Айнтрахта.

Безоговорочным фаворитом этой дуэли букмекерские конторы считают дортмундцев. Так, Parimatch дает на победу Боруссии коэффициент 1,47. Коэффициент на победу Айнтрахта составляет 6,70, на ничью – 5,00.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "шмелей" – 1,44, победа "орлов" – 5,75, ничья – 5,25.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу Дортмунда с коэффициентом 1,40. Коэффициент на победу Айнтрахта составляет 7,00, на ничью – 5,00.

Напомним, матч Боруссия Д — Айнтрахт состоится сегодня, 14 февраля, в 21:30 по киевскому времени.