Германия

Матч 22-го тура чемпионата Германии в Дюссельдорфе завершился победой гостей.

Одержав крупную выездную победу в 22-м туре первенства Бундеслиги Боруссия М сравнялась по очкам с Боруссией Д, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает четвертое место, вытеснив с него Байер.

Фортуна продолжает балансировать на границе зоны вылета.

Фортуна — Боруссия М 1:4

Голы: Томми, 29 — Хоффманн, 22, Штиндль, 51, 77, Нойхаус, 82.

Фортуна: Кастельмайер — Айхан, Йоргенсен, Нуху (Зуттнер, 81) — Штегер — Циммерманн, Моралес, Бериша (Бодзек, 78), Томми — Хеннингс, Ампома (Скрибски, 65).

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Штробль, Эльведи — Лайнер, Закария, Нойхаус, Вендт — Хоффманн (Херрманн, 75), Штиндль (Траоре, 85) — Тюрам (Эмболо, 81).

Предупреждения: Айхан, Йоргенсен — Штиндль, Тюрам.

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