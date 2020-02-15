Матч 22-го тура чемпионата Германии в Дюссельдорфе завершился победой гостей.
Фортуна Д - Боруссия М 1:4, Getty Images
15 февраля 2020, 21:29
Одержав крупную выездную победу в 22-м туре первенства Бундеслиги Боруссия М сравнялась по очкам с Боруссией Д, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает четвертое место, вытеснив с него Байер.
Фортуна продолжает балансировать на границе зоны вылета.
Фортуна — Боруссия М 1:4
Голы: Томми, 29 — Хоффманн, 22, Штиндль, 51, 77, Нойхаус, 82.
Фортуна: Кастельмайер — Айхан, Йоргенсен, Нуху (Зуттнер, 81) — Штегер — Циммерманн, Моралес, Бериша (Бодзек, 78), Томми — Хеннингс, Ампома (Скрибски, 65).
Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Штробль, Эльведи — Лайнер, Закария, Нойхаус, Вендт — Хоффманн (Херрманн, 75), Штиндль (Траоре, 85) — Тюрам (Эмболо, 81).
Предупреждения: Айхан, Йоргенсен — Штиндль, Тюрам.
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