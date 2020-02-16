Германия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Боруссия М отправилась в гости к Фортуне в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги, где не испытала проблем и добыла уверенную победу со счетом 1:4.

Благодаря этой победе подопечные Марко Розе поднялись на четвертую позицию турнирной таблицы и сравнялись по очкам с дортмундской Боруссией.

Смотрите видео голов и обзор матча Фортуна — Боруссия М:

Фортуна — Боруссия М 1:4

Голы: Томми, 29 — Хоффманн, 22, Штиндль, 51, 77, Нойхаус, 82.

Фортуна: Кастельмайер — Айхан, Йоргенсен, Нуху (Зуттнер, 81) — Штегер — Циммерманн, Моралес, Бериша (Бодзек, 78), Томми — Хеннингс, Ампома (Скрибски, 65).

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Штробль, Эльведи — Лайнер, Закария, Нойхаус, Вендт — Хоффманн (Херрманн, 75), Штиндль (Траоре, 85) — Тюрам (Эмболо, 81).

Предупреждения: Айхан, Йоргенсен — Штиндль, Тюрам