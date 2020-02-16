Германия

"Красные" победили со счетом 4:1.

В матче 22-го тура Бундеслиги Бавария одержала разгромную победу над Кельном со счетом 4:1.

Мюнхенский клуб вел с преимуществом в три гола уже к 12-й минуте после голов Роберта Левандовски, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, который забил еще один гол после перерыва. Единственный гол у "козлов" забил Марк Ут.

Кельн – Бавария 1:4

Голы: Ут, 71 – Левандовски, 3, Коман, 5, Гнабри, 12, 66.

Кельн: Хорн – Каттербах (Кайнц, 28), Борнаув, Чихос, Эхизибуэ – Якобс (Шмитц, 73), Схири, Хектор, Ут, Дрекслер – Кордоба (Модест, 81).

Бавария: Нойер – Дэвис, Боатенг (Эрнандес, 46), Алаба, Павар – Мюллер, Киммих (Толиссо, 59), Алькантара – Гнабри, Левандовски, Коман (Горецка, 79).

Предупреждения: Борно – Боатенг, Алькантара, Павар.

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