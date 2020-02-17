Майнц — Шальке 0:0 Обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Бундеслиги между Майнцом и Шальке.
Майнц - Шальке, Getty Images
17 февраля 2020, 06:46
В рамках 22-го тура Бундеслиги Майнц принимал Шальке. Поединок завершился в нулевую ничью.
Майнц — Шальке 0:0
Майнц: Центнер — Сен-Жюст, Брума, Ниакате — Бросински, Баррейро, Латца (Кунде, 82), Баку — Езтунали (Онисиво, 66), Салаи (Матета, 72), Квайсон.
Шальке: Нюбель — Очипка, Тодибо (Кабак, 63), Настасич, Кенни — Шопф, Маскарель, Арит (Миранда, 82), Маккенни — Раман (Кутуджу, 75), Грегорич.
Предупреждения: Брума, Бросински — Тодибо, Кутуджу.
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