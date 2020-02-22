Германия

Польский форвард продолжает регулярно забивать в рамках чемпионата Германии.

В поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле принимала Падерборн и в заключительные минуты второго тайма смогла вырвать победу благодаря голу Роберта Левандовски (3:2).

Примечательно, что польский нападающий отличился дублем в том матче и повторил рекорд чемпионата Германии, который принадлежит легендарному Герду Мюллеру.

Дело в том, что Левандовски записал на свой счет уже 25-й гол в рамках Бундеслиги. Для этого ему потребовалось всего 23 тура, что ранее удавалось только вышеупомянутому Мюллеру в сезонах-1969/70 и 1971/72.

Отметим, также на счету 31-летнего поляка три результативные передачи в текущем розыгрыше первенства Германии.

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