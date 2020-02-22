Кристофер Нкунку оформил покер из голевых передач для партнеров по команде в матче, в котором Тимо Вернер прервал свою месячную серию без забитых голов (5:0).
Шальке — РБ Лейпциг, Getty Images
22 февраля 2020, 21:21
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Шальке — РБ Лейпциг 0:5
Голы: Забитцер, 1, Вернер, 61, Хаостенберг, 68, Анхелиньо, 80, Форсберг, 89.
Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маккенни (Шепф, 55), Маскарель — Матондо (Кутуджу 61), Сердар (Грегорич, 70), Арит — Раман.
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Халстенберг — Мукиэле, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Анхелиньо — Вернер (Форсберг, 75), Нкунку — Шик (Поульсен, 54).
Предупреждения: Раман, Арит — Лаймер, Вернер, Упамекано.