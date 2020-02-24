Хавбек уверен в успехе мюнхенского клуба.
Томас Мюллер, Getty Images
24 февраля 2020, 09:17
Полузащитник Баварии Томас Мюллер прокомментировал противостояние с Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Челси имеет молодых, талантливых игроков, качественную команду, они могут создать проблемы. Мы должны подготовиться к их сильным сторонам.
Но сейчас они не лучшая команда в Европе, нам не нужно бояться, Я уверен", – рассказал Мюллер в интервью The Athletic.
Матч Челси – Бавария состоится на Стэмфорд Бридж во вторник, 25 февраля.
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