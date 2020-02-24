Германия

Хавбек уверен в успехе мюнхенского клуба.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер прокомментировал противостояние с Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Челси имеет молодых, талантливых игроков, качественную команду, они могут создать проблемы. Мы должны подготовиться к их сильным сторонам.

Но сейчас они не лучшая команда в Европе, нам не нужно бояться, Я уверен", – рассказал Мюллер в интервью The Athletic.

Матч Челси – Бавария состоится на Стэмфорд Бридж во вторник, 25 февраля.

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