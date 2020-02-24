Германия

Матч 23-го тура чемпионата Германии между Айнтрахтом и Унионом завершился в пользу гостей.

Несмотря на значительное игровое преимущество, Айнтрахт потерпел поражение во Франкфурте в матче 23-го тура первенства Бундеслиги и позволил Униону обойти себя в турнирной таблице.

Хозяева смогли поразить ворота берлинцев лишь когда счет стал 0:2, да и то благодаря автоголу. Финишный штурм успеха не принес, поскольку из 21-го удара по воротам соперника в створ Униона попадал лишь каждый седьмой.

В итоге Унион смог опередить Аугсбург и Айнтрахт и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице. Айнтрахт — 11-й.

Айнтрахт Ф — Унион 1:2

Голы: Хюбнер, 79, автогол — Андерссон, 49, Ндика, 67, автогол.

Айнтрахт: Трапп — Дурм (Андре Силва, 67), Абрахам, Хинтереггер, Ндика (Роде, 71) — Кор, Хасебе — Чендлер, Камада, Костич — Пасиенсия.

Унион: Гикиевич — Фридрих, Хюбнер, Суботич — Рьерсон, Андрих, Гентнер (Премель, 77), Ленц — Малли (Ингвартсен, 63), Бюлтер (Кроос, 90) — Андерссон.

Предупреждения: Камада, Пасиенсия, Кор — Рьерсон, Малли, Андерссон.