Германия

Гендиректор "шмелей" высказался о потенциальном уходе вингера.

Генеральный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о вероятности ухода крайнего полузащитника Джейдона Санчо из команды летом.

"Думаю, у Санчо есть ощущение, что клуб ждет хорошее будущее. По моему мнению, я не думаю, что он хочет уйти", — сказал Ватцке BBC.

Ранее СМИ сообщали, что Санчо настроен все-таки покинуть Дортмунд летом. Кроме того, клуб также не станет удерживать его, а главным претендентом на вингера остается Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне чемпионата Германии Джейдон демонстрирует невероятную результативность, забив 14 голов и отдав 14 ассистов в 22 поединках.