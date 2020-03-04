Германия

Саарбрюкен оказался сильнее Фортуны в 1/4 национального кубка.

В матче 1/4 Кубка Германии между собой встречались Саарбрюкен и Фортуна. Примечательно, что хозяева – представитель регионального дивизиона (четвертый по силе дивизион в Германии).

В основное время команды сыграли вничью (1:1), а в дополнительное голов не было.

Дело дошло до серии пенальти, где оказался сильнее Саарбрюкен.

Отметим, что в другом матче Бавария прошла Шальке и вышла в полуфинал турнира.

Саарбрюкен – Фортуна 1:1 (по пенальти – 7:6)

Голы: Йенике, 31 – Йоргенсен, 90

Саарбрюкен: Бац, Мюллер, Шорх, Уаферро (Фроэзе, 18), Барилла, Цайц, Йенике, Пердедай (Андрист, 109), Мендлер (Якоб, 78), Юрхер (Голлай, 80), Целльнер

Фортуна: Кастенмайер, Зуттнер, Айхан, Йоргенсен, Циммер (Циммерманн, 78), Штегер, Бодзек (Караман, 46), Моралес, Томми (Скрибски, 73), Офори (Ампома, 105), Хеннингс

Предупреждения: Офори, Томми, Йенике, Йоргенсен, Голлай, Моралес, Штегер.

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