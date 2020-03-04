Германия

Немец сможет до конца сезона получать игровую практику в чемпионате Норвегии.

Голкипер Шальке Ральф Ферманн, который в этом сезоне на правах аренды выступает за Норвич, отправится в субаренду в Бранн, сообщает TV2.no.

31-летний Ферманн, который еще в прошлой кампании играл за Шальке в плей-офф Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сыграл лишь в одном матче Премьер-лиги за Норвич. Он проиграл конкуренцию за место в основе Тиму Крулу, и теперь отправится в Норвегию в поисках игровой практики.

Столь необычный выбор немца объясняется тем, что Норвегия – один из немногих чемпионатов, где трансферное окно еще открыто. Скорее всего, аренда в Бранн будет рассчитана на три месяца.

Летом Ферманн сможет побороться за место в основе Шальке, ведь основной голкипер "горняков" Александр Нюбель на правах свободного агента уйдет в Баварию.